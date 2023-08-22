أعراض تشير إلى الإصابة بفقر الدم .. أبرزها التعب المستمر وضيق التنفس

كتبت إيناس البنا

فقر الدم، هو حالة شائعة تحدث عندما لا يكون لدى جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين إلى أنسجتك.

"فقر الدم هو حالة يكون فيها إما عدد قليل جدًا من كرات الدم الحمراء أو القليل جدًا من الهيموجلوبين في كل كرات الدم الحمراء، والهيموجلوبين مادة تساعد كرات الدم الحمراء في حمل الأكسجين حول الجسم".

تلعب الفيتامينات مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك أو فيتامين ب 9 دورًا مهمًا في العديد من العمليات في الجسم ، بما في ذلك إنتاج كرات الدم الحمرا، عندما يفتقر جسمك إلى فيتامينات معينة ، فإنه لا يستطيع تصنيع كرات الدم الحمراء العادية، هذه الخلايا غير قادرة على نقل الأكسجين للجميع من أنسجة جسمك وتموت أسرع من الخلايا الطبيعية ، مما يؤدي إلى فقر الدم

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد فقر الدم مصدر قلق عالمي للصحة العامة يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال الصغار والمراهقات والنساء في فترة الحيض والنساء الحوامل وبعد الولادة والنساء الحوامل وبعد الولادة. تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 40٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرًا ، و 37٪ من النساء الحوامل ، و 30٪ من النساء في الفئة العمرية 15 إلى 49 عامًا مصابات بفقر الدم في جميع أنحاء العالم.

التعب الذي يستمر لفترة طويلة



وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعتبر التعب المستمر من أكثر أعراض فقر الدم انتشارًا. إذا وجدت نفسك تشعر بالتعب بشكل غير عادي حتى بعد ليلة نوم جيدة أو الحد الأدنى من المجهود البدني ، فقد يكون فقر الدم أحد العوامل، بدون ما يكفي من خلايا الدم الغنية بالأكسجين ، يكافح جسمك لإنتاج الطاقة التي تحتاجها طوال اليوم.

شحوب الجلد وضعفه



يمكن أن يسبب فقر الدم شحوبًا ملحوظًا في بشرتك، خاصة في الوجه وراحة يديك، هذا بسبب انخفاض كمية الهيموجلوبين في الدم، والذي يعطي الدم لونه الأحمر، عندما يفتقر دمك إلى هذه الصبغة ، يمكن أن يتخذ جلدك مظهرًا شاحبًا أو باهتًا، إلى جانب الشحوب ، قد تشعر بضعف عام ودوخة.

ضيق في التنفس



إذا وجدت نفسك مضطربًا بعد مهام بسيطة مثل صعود الدرج أو حتى مجرد المشي لمسافات قصيرة ، فقد يكون ذلك علامة على فقر الدم، نقص خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين يعني أن جسمك لا يحصل على الأكسجين الذي يحتاجه ليعمل بكفاءة، مما يؤدي إلى الشعور بضيق التنفس.

ضربات قلب سريعة



يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى تسريع معدل ضربات القلب، المعروف باسم تسرع القلب، حيث يعمل قلبك بجهد أكبر لضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يؤدي هذا إلى خفقان القلب أو الإحساس بأن قلبك يتسارع حتى عندما لا تكون منخرطًا في نشاط مرهق.

برودة اليدين والقدمين



هل تعاني في كثير من الأحيان من برودة في الأطراف حتى عندما تكون درجة الحرارة مريحة؟ يمكن أن يتسبب فقر الدم في ضعف الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى برودة اليدين والقدمين، يعطي جسمك الأولوية لتزويد الأعضاء الحيوية بالأكسجين، مما يجعل أطرافك تشعر بالبرودة بسبب انخفاض تدفق الدم.

تقصف الأظافر وتساقط الشعر



يمكن أن يؤثر فقر الدم أيضًا على صحة أظافرك وشعرك، قد تلاحظ أن أظافرك تصبح هشة وتتكسر بسهولة أكبر، يمكن أن يحدث تساقط الشعر أو ترققه أيضًا نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يؤثر على صحة بصيلات الشعر.

صعوبة في التركيز



يمكن أن يؤدي انخفاض إمداد الدماغ بالأكسجين إلى صعوبة التركيز والتحديات المعرفية. إذا وجدت أنك تواجه مشكلة في التركيز أو تذكر الأشياء ، فقد يكون فقر الدم عاملاً مساهماً.