التعامل مع فقر الدم.. 8 طرق طبيعية للوقاية من الأنيميا وتحسين الهيموجلوبين

كتبت إيناس البنا

هل تجد نفسك غالبًا تشعر بالإرهاق والضعف وتكافح لالتقاط أنفاسك بعد نزهة قصيرة؟ ربما لاحظت أن بشرتك تبدو أكثر شحوبًا من المعتاد، ما يجعلك قلقًا بشأن صحتك العامة، يمكن أن تشير هذه الأعراض الدقيقة والمثيرة للقلق إلى حالة شائعة تصيب الملايين في جميع أنحاء العالم وهى فقر الدم.

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية وسهلة التنفيذ للوقاية من فقر الدم وزيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم وفقًا لموقع "healthline"، حتى تتمكن من توديع الإرهاق والاستمتاع بحياة مفعمة بالحيوية والحيوية.

التعب وفقر الدم

فقر الدم هو حالة تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يؤدي إلى الضعف والتعب وتقلص القدرة على القيام بالمهام اليومية، وفقًا لمجلة طب الأسرة والرعاية الأولية، يصنف فقر الدم على أنه السبب الرئيسي الثاني لوفيات الأمهات في البلاد، نقص الحديد مسئول عن حوالي 20٪ من وفيات الفترة المحيطة بالولادة و10٪ من وفيات الأمهات في الدول النامية.

نصائح لزيادة مستويات الهيموجلوبين

النظام الغذائي الغني بالحديد

أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم هو عدم تناول كمية كافية من الحديد، وهو مكون أساسي من مكونات الهيموجلوبين، ويمكن أن يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي بشكل كبير في الوقاية من فقر الدم وعلاجه، اختر الأطعمة، مثل السبانخ واللفت والبروكلي والعدس والفول والتوفو والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، يمكن أن يؤدي استهلاك هذه الأطعمة بانتظام إلى زيادة مستويات الحديد تدريجيًا وتحسين الهيموجلوبين في الدم.

فيتامين ج لامتصاص أفضل للحديد

يمكن أن يؤدي إقران الأطعمة الغنية بالحديد بفيتامين ج إلى تعزيز امتصاص الحديد في الجسم. يساعد فيتامين سي في تحويل الحديد النباتي إلى شكل أكثر قابلية للامتصاص، أدخل الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت ، وكذلك الفلفل الحلو والفراولة والطماطم في وجباتك. يمكن أن يكون شرب كوب من عصير البرتقال الطازج مع الأطعمة الغنية بالحديد وسيلة فعالة لزيادة امتصاص الحديد.

الأطعمة الغنية بالفولات

يلعب حمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 9، دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، يعد تضمين الأطعمة مثل الخضروات الورقية، والأفوكادو ، والفاصوليا في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر حمض الفوليك اللازم لدعم تكوين خلايا الدم الصحية، يتم تشجيع النساء الحوامل بشكل خاص على زيادة مدخولهن من حمض الفوليك لمنع فقر الدم وضمان النمو السليم للجنين.

مصادر فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب المناسبة، تعتبر الأطعمة المشتقة من الحيوانات، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان مصادر ممتازة لفيتامين ب 12، بالنسبة للنباتيين أو الأفراد ذوي الاستهلاك المحدود للحوم، تتوفر الحبوب المدعمة وبدائل الألبان النباتية المخصبة بفيتامين ب 12.

عصير الرمان

عصير الرمان علاج طبيعي يستخدم تقليديا لتحسين تعداد الدم ومستويات الهيموجلوبين، وفقًا للطب التجريبي والعلاجي، يعد عصير الرمان مصدرًا وفيرًا للمعادن والبوليفينول، مما قد يساعد كرات الدم الحمراء والخلايا الأخرى في مكافحة الإجهاد التأكسدي، يمكن أن يكون تناول كوب من عصير الرمان الطازج يوميًا مفيدًا في الوقاية من فقر الدم وعلاجه.

جذور الشمندر

الشمندر أو البنجر غني بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة المختلفة ، مما يجعله علاجًا طبيعيًا قويًا لفقر الدم، يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويحسن القدرة على حمل الأكسجين، استمتع بالشمندر كسلطة أو عصير، أو ادخله في عصائر السموذي الخاصة بك لجني فوائده الصحية.

التمرين والنشاط البدني

يمكن أن يؤدي الانخراط في النشاط البدني والتمارين الرياضية بانتظام إلى تحسين الدورة الدموية والأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وهذا بدوره يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة ويساعد في التحكم في فقر الدم، استهدف التمارين المعتدلة مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو اليوجا لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

الترطيب المناسب

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري للصحة العامة ، بما في ذلك الحفاظ على حجم الدم المناسب، يضمن شرب كمية كافية من الماء يوميًا نقل العناصر الغذائية بكفاءة في جميع أنحاء الجسم ، مما يعزز إنتاج خلايا الدم الصحية.