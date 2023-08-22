أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023.

إيقاف التداول على 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والمشروعات الصناعية والهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة، وجولدن تكس للأصواف، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وادون للاستثمارات المالية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 705.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.38%، والعرب على 6.84%، واستحوذت المؤسسات على 24.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 156.1 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 224 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5530 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.723 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.42%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 13.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.52%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.77%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 30.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.46%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 8.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 26.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.51%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.817 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.25%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 5.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.82%.