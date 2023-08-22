أسباب شائعة لتلف الكلى وكيفية حماية كليتيك

كتبت فاطمة خليل

تلعب الكلى دورًا مهمًا فى الحفاظ على الصحة العامة عن طريق تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم ومع ذلك، فهي عرضة للضرر الناجم عن عوامل مختلفة، ويمكن أن يؤدي تلف الكلى إلى أمراض الكلى أو حتى الفشل الكلوي، ما قد يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الشخص وصحته العامة، يمكن أن يؤدي فهم الأسباب الشائعة لتلف الكلى واعتماد تدابير وقائية إلى قطع شوط طويل في الحفاظ على صحة الكلى ومنع تطور مرض الكلى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب شائعة لمرض الكلى

مرض السكرى غير المنضبط

قال الدكتور سانتوش هيدو، أخصائي أمراض الكلى بمستشفيات كير في الهند: "مرض السكر، وهو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، هو سبب مهم لتلف الكلى. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى الإضرار بالأوعية الدموية في الكلى، ما يؤدي إلى حالة تعرف باسم اعتلال الكلية السكري.

وأضاف قائلاً أنه "في اعتلال الكلية السكرى ، تضعف قدرة الكلى على تنقية الفضلات والسوائل الزائدة، ما يتسبب تدريجيًا في تلف الكلى".

طرق الوقاية من تلف الكلى

لحماية الكلى من التلف الناتج عن مرض السكري، من الضروري أن يتحكم مرضى السكري في مستويات السكر في الدم بجدية.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يركز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون ، جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني المنتظم ، في التحكم في مستويات السكر في الدم.

يجب أن تؤخذ الأدوية الموصوفة من قبل مقدمي الرعاية الصحية حسب التوجيهات، ويجب تحديد مواعيد الفحوصات المنتظمة لمراقبة وظائف الكلى والصحة العامة.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الضغط المفرط على الأوعية الدموية في الكلى، ما يؤدي إلى تلف الكلى.

مع مرور الوقت، يمكن أن تتسبب هذه السلالة في ضعف الأوعية الدموية وإضعاف قدرة الكلى على العمل على النحو الأمثل.

يتضمن منع تلف الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم التحكم في مستويات ضغط الدم ضمن نطاق صحي.

تعتبر التغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، ومارسة النشاط البدني المنتظم، والحد من تناول الكحول، والامتناع عن التدخين ضرورية في التحكم في ضغط الدم، قد تكون الأدوية التي يصفها مقدمو الرعاية الصحية ضرورية أيضًا لتحقيق مستويات ضغط الدم الصحية والحفاظ عليها.

الإفراط في استخدام المسكنات ومضادات الالتهاب

يمكن أن تشكل أدوية الألم الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين والأسبرين وبعض الأدوية الموصوفة التي تسمى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات خطرًا على صحة الكلى إذا تم استخدامها بشكل مفرط أو لفترات طويلة وهذه الأدوية يمكن أن تقلل من تدفق الدم إلى الكلى وتؤدي إلى تلف الكلى.

لحماية الكلى، من المهم استخدام المسكنات ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية باعتدال وبدقة وفقًا للجرعات الموصى بها. إذا كانت إدارة الألم المزمن مطلوبة، يجب على الأفراد استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم لاستكشاف خيارات العلاج البديلة الأقل ضررًا للكلى.

الجفاف

يمكن أن يؤدي تناول السوائل غير الكافية إلى الجفاف، وهي حالة يفتقر فيها الجسم إلى السوائل الكافية للعمل على النحو الأمثل. يضع الجفاف ضغطًا على الكلى، ما يجعل من الصعب عليها تصفية الفضلات وأداء وظائفها الحيوية بفعالية.

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لصحة الكلى. تختلف كمية الماء اليومية الموصى بها اعتمادًا على عوامل مثل العمر والجنس ومستوى النشاط، ولكن بشكل عام ، فإن الهدف هو تناول حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا ومع ذلك ، قد تختلف الاحتياجات الفردية، لذلك من الضروري الانتباه إلى إشارات العطش وضمان تناول السوائل بشكل كافٍ.

التدخين

التدخين يمكن أن يساهم في تلف الكلى يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية وتصلبها ، بما في ذلك الأوعية الدموية الموجودة في الكلى ، مما يضعف قدرتها على العمل بشكل صحيح.

يعد الإقلاع عن التدخين خطوة حاسمة لحماية صحة الكلى.

نصائح إضافية لصحة الكلى

بالإضافة إلى معالجة عوامل الخطر المحددة، هناك تدابير عامة يمكن للجميع اتخاذها لتعزيز صحة الكلى:

اتباع نظام غذائي متوازن: ركز على نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على وزن صحي ودعم وظائف الكلى.

نشاط بدني منتظم: يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين الدورة الدموية والمساعدة في إدارة حالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، مما يقلل من خطر تلف الكلى.

مراقبة تناول البروتين: يجب أن تستهلك الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية عالية البروتين باعتدال ، لأن تناول البروتين المفرط يمكن أن يثقل كاهل الكلى.

المراقبة المنتظمة لوظائف الكلى: إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بأمراض الكلى أو تم تشخيصك بحالات مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، فإن اختبارات وظائف الكلى المنتظمة ضرورية لاكتشاف أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.

تجنب التعرض للسموم: قلل من التعرض للمواد والمواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى. وهذا يشمل تجنب تعاطي بعض الأدوية والعقاقير الترويحية والتعرض للسموم في مكان العمل.