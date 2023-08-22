أدوات المكياج أرض خصبة للبكتيريا.. تنظيفها كل 7 أيام ضرورة لتجنب العدوى

كتبت أمل علام

حذر خبراء فى الولايات المتحدة من فرش وإسفنجات المكياج، قد تكون أرضا خصبة للفطريات، وحثوا على تنظيفها كل 7 إلى 10 أيام لتجنب العدوى.



اسفنج الماكياج ارض خصبة للبكتريا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه قد يكون من الصعب عدم تنظيف الفرش والإسفنج بانتظام، لكن الخبراء يحذرون من أنه مع مرور الوقت يمكن أن تلتقط هذه الفرش الجلد الميت والأوساخ والزيوت الموجودة على سطح الجلد، وهذا يحولها إلى أرض خصبة للبكتيريا والفطريات، حيث يقوم مستخدمات الفرش غير النظيفة بتلطيخ وجوههن دون قصد، مما يعرضهم لخطر الإصابة بمجموعة كاملة من الحالات بما في ذلك العين الوردية والقوباء الحلقية (مرض جلدى) وحب الشباب.

ينصح الخبراء بغسل فرش المكياج والإسفنجات كل 7 إلى 10 أيام لتجنب تراكم الأوساخ، لكن التقديرات تشير إلى أن 22% من الأمريكيات لا يقمن بتنظيفها أبدًا، في حين أن 39% يقمن بذلك أقل من مرة واحدة في الشهر.

في العام الماضي، كشفت دراسة استقصائية أجراها متخصصون في طب الأمراض الجلدية في المملكة المتحدة، أن فرش المكياج يمكن أن تحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض، قام الفريق بمسح 12 فرشاة مكياج ومقعد مرحاض، لكنهم وجدوا أن 11 من أصل 12 - 92 % - كانت أقذر من المرحاض.

وقالوا إن ظلال العيون كانت الأسوأ، تليها أدوات أحمر الخدود وملمع الشفاه، وأظهرت صور الاختبارات كيف أن ظلال العيون كانت مغطاة بالكامل تقريبًا بالعفن الأزرق والأخضر الغامض، بينما تركت فرشاة كريم الأساس أثرًا من قطرات كبيرة من البكتيريا ذات اللون الأحمر الدموي.