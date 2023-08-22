أخبار مصر.. كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب فى خليج السويس

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم - طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون- بيكو وكوفبيك 50%.

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

وتم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

رئيس "الوطنية للانتخابات": بروتوكول تعاون مع البريد لنقل أوراق انتخابات الرئاسة

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، وبحضور المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية، ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة، إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المستشار وليد حمزة فى كلمة له خلال توقيع بروتوكول التعاون، أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة الاستفادة من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

وتقدم المستشار وليد حمزة بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة الذى يترأسه المستشار أحمد بندارى للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إتمام عملية الانتخابات الرئاسية من خلال وضع القرارات والإجراءات التنظيمية الأزمة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة التسجيل للطلاب مستنفدى الرغبات

اتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب مستنفدى الرغبات بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 ، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مرة أخرى.

وكان أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة استنفد عدد (14972) طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وكان أعلن مكتب تنسيق القبول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

إتاحة حجز تذاكر القطارات "أون لاين" بتطبيق الهاتف وموقع السكة الحديد

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

يأتي هذا التعاون استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2023 لـ2588 محلا

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 بلغ 2588 محلا حتى الآن، منها 2497 قطاعا خاصا، 67 محلا "قطاع عام" و15 استثماريا.

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

أندية جزائرية ومغربية تُزاحم سيراميكا لاستعارة القندوسى من الأهلى

عادت العروض الخارجية مرة أخرى لتطلب ضم الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي رغم تلقى اللاعب عرضاً رسمياً من نادي سيراميكا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد القندوسي رفض في البداية فكرة الرحيل من الأهلي الصيف الجاري وطلب إستكمال تجربته لكن مسئولو القلعة الحمراء تحدثوا معه أكثر من مرة ليوافق أخيراً على فكرة الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسماً.

ويرغب الأهلي في رحيل القندوسي موسماً حتى يتم التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه حيث أن قائمة الأجانب في الفريق مُكتملة حالياً.