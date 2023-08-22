أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 22-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والمشروعات الصناعية والهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة، وجولدن تكس للأصواف، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وادون للاستثمارات المالية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 705.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.38%، والعرب على 6.84%، واستحوذت المؤسسات على 24.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 156.1 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 224 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5530 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

صفقة سبيد ميديكال

أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء المساهم أتلانتك القابضة عدد 9.1 مليون سهم بسعر 0.4778 جنيه بقيمة إجمالية 4.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 29.88% إلى 30.43%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 275 ألف سهم، 12.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهلي للتنمية والاستثمار 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 36.7 ألف سهم، 54.1 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1000 سهم، 12.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1951 سهم، 1656 سهم، 140 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 9.2 مليون سهم.

موبكو

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعيين المهندس أحمد محمود محمد السيد، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.