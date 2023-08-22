اليوم السابع
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أبرزها جيوفيزياء البترول.. اعرف البرامج الجديدة بكلية العلوم جامعة عين شمس

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:00 ص
أبرزها جيوفيزياء البترول.. اعرف البرامج الجديدة بكلية العلوم جامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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بدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس وتزامنا مع انطلاق مراحل التنسيق المختلفة، الإعلان عن برامجها المميزة والبرامج الجديدة بكل كلية والتى تتميز بها عن غيرها من مثيلاتها فى الجامعات الأخرى.
 
 
وينشر "اليوم السابع" البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية العلوم جامعة عين شمس ، كما يلى : 
 
 
-  برنامج جيوفيزياء  البترول 
 
- برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية 
 
- برنامج المواد وعلوم النانو 
 
- برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية 
 
- برنامج كيمياء البترول والغاز 
 
- برنامج صحة البيئة وإدراتها 
 
- برنامج الكيمياء الصناعية 
 
 جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
 
 تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.
 
كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.
 
وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.
 
وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.

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