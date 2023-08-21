8 فوائد للكوسة.. بشرة نضرة ومناعة قوية

كتبت فاطمة ياسر

يطلق على الكوسة بأنها غذاء القلب، وهذا الأمر كناية عن أهميتها كنوع من أنواع الخضراوات التي لا غني عنها، كما أنه معروف أن تناولك للكوسة يقلل فرص إصابتك بالأمراض، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناولك للكوسة وفقًا لموقع "healthline"، ومنها:



الفوائد الصحية لتناول الكوسة - تحتوي الكوسة على فيتامين "سي" الذي يعتبر من أهم الفيتامينات لتقوية المناعة، وأيضًا للحصول على بشرة نضرة، كما أنه يساهم في تكوين مادة الكولاجين التي تمد البشرة بالنضارة والحيوية، كما أن هذا الفيتامين يعمل على تقوية المناعة والحد من الإصابة بأمراضها. - تناول "الكوسة" يساعد في تسكين الألم الجسم، ويساعد في تقوية المفاصل والحد من الإصابة بالكسور في العظام لأنها تحتوي علي نسبة من الكالسيوم.

- يساعد تناولك لها في الحد من الإصابة بالالتهابات المصاحبة للمسالك البولية والمثانة.

-تقوية مناعة الجسم وتجنب الإصابة بالسرطان وذلك يرجع إلى احتوائها علي بعض المواد المؤكسدة التي من دورها هذا الأمر.

- تساعد في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من التعرض لإرتفاع نسبته.

- تحد من الإصابة بأمراض القلب.

- تساعد في تنشيط جميع خلايا الجسم.

- تساعد في تنشيط الذاكرة.