6 أسباب جعلت محمية رأس محمد المقصد الأول للسياحة البيئية بمصر والعالم .. التفاصيل

خلال هذا التقرير نرصد كيف تعد محمية رأس محمد هى المقصد الأول للسياحة البيئية فى مصر..

أولا : تأتى أهمية محمية رأس محمد بالنسبة للسياحة البيئية فى مصر وعالمياً أيضا لأنها من أجمل شواطئ العالم.

ثانيا : تتمتع محمية رأس محمد بطبيعة تراثية وثقافية فريدة من نوعها حيث تتعدد موارد المحمية.

ثالثا من مميزات محمية رأس محمد أيضا هم السكان المحليين بالمنطقة لأنهم احد الأعمدة الرئيسية للتنمية والتطوير المستمر الذى تنفذه وزارة البيئة.

رابعا تشهد محمية رأس محمد حالة متكاملة من تطوير الخدمات المقدمة للزوار، لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة فى ظل عودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية.

خامسا شهدت محمية رأس محمد أيضا تطوير منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة، وتمت مشاركة القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين .

سادسا تمتلك محمية رأس محمد تنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى، الأمر الذى يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا ونمودجا واقعيا للتنمية المستدامة، كما يراعى كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية .

جدير بالذكر أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا فى كافة المجالات ومنها الحفاظ على المحميات الطبيعية، وتطويرها لحماية التراث الطبيعى والثقافى والثروات الطبيعية بها، خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات لتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجى وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى.