اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

6 أسباب جعلت محمية رأس محمد المقصد الأول للسياحة البيئية بمصر والعالم .. التفاصيل

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:00 ص
6 أسباب جعلت محمية رأس محمد المقصد الأول للسياحة البيئية بمصر والعالم .. التفاصيل محمية رأس محمد- ارشيفية
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قطعت وزارة البيئة شوطاً كبيراً في مجال السياحة البيئية خلال الأعوام الماضية، وقدمت مجموعة من النماذج المتميزة منها سياحة المغامرات، وهى جزء من السياحة البيئية، حيث عملت الوزارة على رفع كفاءة وتطوير 9 محميات طبيعية تقريبا، كما تم تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات للزوار من خلال المجتمعات المحلية التي تقوم بتقديم خدمات للسائحين، إضافة إلى وضع معايير للنزل البيئي لمزاولة النشاط، وعلى رأس هذه المحميات التى تعتبر المقصد الأول للسياحة البيئية، هى محمية رأس محمد، حيث ‏إن محافظة جنوب سيناء نموذج يعكس أهمية  التنمية المستدامة مع احترام الطبيعة مما يضمن توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها.
 

خلال هذا التقرير نرصد كيف تعد محمية رأس محمد هى المقصد الأول للسياحة البيئية فى مصر..

أولا : تأتى أهمية محمية رأس محمد بالنسبة للسياحة البيئية فى مصر وعالمياً أيضا لأنها من أجمل شواطئ العالم.

 

ثانيا : تتمتع محمية رأس محمد بطبيعة تراثية وثقافية فريدة من نوعها حيث تتعدد موارد المحمية.

 

ثالثا من مميزات محمية رأس محمد أيضا هم السكان المحليين بالمنطقة لأنهم احد الأعمدة الرئيسية للتنمية والتطوير المستمر الذى تنفذه وزارة البيئة.

 

رابعا تشهد محمية رأس محمد حالة متكاملة من تطوير الخدمات المقدمة للزوار، لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة فى ظل عودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية.

 

خامسا شهدت محمية رأس محمد أيضا تطوير منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة، وتمت مشاركة القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين .

 

سادسا تمتلك محمية رأس محمد تنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى، الأمر الذى يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا ونمودجا واقعيا للتنمية المستدامة، كما يراعى كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية .

 

جدير بالذكر أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا فى كافة المجالات ومنها الحفاظ على المحميات الطبيعية، وتطويرها لحماية التراث الطبيعى والثقافى والثروات الطبيعية بها، خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات لتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجى وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى

 


البيئة

السياحة البيئية

المحميات

سياحة البيئة

الأمم المتحدة

محمية رأس محمد

المحميات الطبيعية



الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة تبحث استخراج تصاريح سنوية للمراكب السياحية بمحمية رأس محمد

الإثنين، 07 أغسطس 2023 07:00 ص

محمية رأس محمد.. قِبلة عشاق الطبيعة حول العالم وجنة الله على أرض سيناء

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:00 ص

السحر في محمية رأس محمد.. قبلة عشاق الطبيعة حول العالم.. قناة وأشجار المانجروف من أشهر معالمها.. مشاهد الشق الصخرى تبهر زائريها.. بحيرتها المسحورة تحافظ على تغير ألوانها كل يوم.. وحيوانات وطيور تتخذها موطنا لها

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:00 م

لجنة السياحة بمجلس النواب تزور محمية رأس محمد.. وتوصيات بزيادة أعداد السياح

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة