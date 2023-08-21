28 أغسطس.. القومى للبحوث يطلق مؤتمرا دوليًا عن تكنولوجيا الأغشية والذكاء الاصطناعى

كتب محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث عن إطلاق المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها المقرر تنظيمه في بورسعيد يومي 28 و29 أغسطس، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزيرى البحث العلمي و التجارة والصناعة.

وسوف يحضر المؤتمر كل من رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان ، دكتور حسين العطفي الوزير السابق لوزارة الري، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، الدكتور أشرف الشيحي وزير البحث العلمي السابق، والدكتور ايمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد

والدكتور محمد هاشم الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، والدكتور محمود بهجت المشرف العام علي شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث

وأوضح المركز القومى للبحوث أن المؤتمر يهدف إلى

- توضيح دور تقنية الأغشية في المجاالت ذات الأولوية الأعلى مثل التطبيقات الصناعية ) مثل الصناعات الصيدلية والنسيج والسيراميك والبترولية , الأسمدة , فصل الغازات وغيرها(.

دور الأغشية في معالجة المياه والصرف الصحي وتحلية

المياه.

- فتح قنوات جديدة لربط الأوساط الأكاديمية بالصناعة في هذا المجال.

- استكشاف روابط جديدة بين أدوات الذكاء الأصطناعى وتكنولوجيا الاغشية.

- تأسيس صناعة الاغشية في مصر.

- توسيع طريق جديد لتطبيق الاغشية للحفاظ على البيئة من خلال التحكم في تغير المناخ.

وتشمل موضوعات المؤتمر علي التالي:

١الاغشية والذكاء االصطناعي.

2 -الاغشية وتغير المناخ.

3 -العمليات البيئية وحمايتها.

4 -أغشية التحلية.

5 -عمليات الاغشية الحرارية )التقطير باألغشية والتبخير(.

6 -معالجة مياه الصرف الصحي.

7 -عمليات فصل بالاغشية.

8 -الاغشية الكهربية )الديلزه الكهربائية، وخاليا الوقود(.

9 -الاغشية والطاقة المتجددة.

10 -الاغشية في التطبيقات الطبية.