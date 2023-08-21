2135 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى فى إجراء عدد 2135 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجاناً تماماً للمرضى غير القادرين، وذلك على مدار السنوات الماضية.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظة سوهاج.

وأشار شعبان أنه وفي سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما أثمر إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار .

وفي هذا السياق تعلن جمعية الأورمان عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.