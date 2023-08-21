11 مبادرة مصرية أفريقية تشارك فى cop28.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

تولت مصر مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وتعمل الآن على المبادرات التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، واستكمال العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات.

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وأكد مصدر داخل وزارة البيئة ، أنه خلال قمة المناخ cop27 كان هناك يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، و شهد cop27 حضورًا ومشاركة دولية واسعة تعد هى الأكبر في تاريخها لرؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم.

‏واوضح المصدر أن خلال الكوب 27 تم إطلاق 11 مبادرة أفريقية ومصرية ، سيتم العمل عليها واستكمالها للمشاركة فى قمة المناخ بالامارات المزمع عقدها نهاية العام الحالى ، ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي، ومبادرة الطاقة ،ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا. والنجاح فى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا بالإضافة إلى حوالى 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الافريقية للتكيف، كما قامت مصر بتنفيذ حزمة مشروعات فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء "نوفى" والذى حاز على ما يقرب من 15 مليار دولار اتفاقيات حول هذا البرنامج.

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وشدد المصدر أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اكدت على استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم من خبرات ودعم فني على مختلف المستويات واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف.