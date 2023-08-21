اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:40 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات الثانوية العامة للاطمئنان على توفير الخدمات

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:25 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات الثانوية العامة للاطمئنان على توفير الخدمات وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات الثانوية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من استراحات الثانوية العامة، للاطمئنان على توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين، والالتقاء بهم والاستماع لهم، والاستجابة لمطالبهم، موجها الشكر لهم، على مشاركتهم في الواجب الوطني في أعمال الثانوية العامة.

وتفقد وكيل الوزارة استراحة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، في إطار متابعة الاستراحات والاطمئنان على راحة المقيمين بالاستراحات رافقه فى الزيارة كل من هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية وإبراهيم عقيبي مشرف الاستراحة.

ووجه وكيل الوزارة مشرفي الاستراحات بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المشاركين فى أعمال الثانوية العامة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

 

جانب من تفقد وكيل الوزارة للإستراحات
جانب من تفقد وكيل الوزارة للإستراحات

 


وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الاستراحات_1

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الاستراحات
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الاستراحات

 


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