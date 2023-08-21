اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:12 م
التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023.

https://nategafany.emis.gov.eg/

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاثنين الموافق 21 اغسطس2023 نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث يتضمن ما يلى:

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

نسبة النجاح في الدورين 92.90% .

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن :

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%

نسبة النجاح في الدورين 98.77%

أما بالنسبة للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت:

عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%

نسبة النجاح في الدورين 98.88%

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت ما يلى :

عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%

نسبة النجاح في الدورين 99.16%

أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني:

عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%

اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%

نسبة النجاح في الدورين 98.28%.


التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثانٍ بنسبة نجاح 92.4%

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:02 م

نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023.. التعليم توضح موعد إعلانها

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:58 ص

وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة.. صور

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 04:48 م

حصاد الوزارات.. "التعليم" تعلن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية دور ثان

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 05:00 م

"التعليم" تعلن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية دور ثان

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 03:15 م

التعليم: بدء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023

السبت، 29 يوليو 2023 06:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة