وكيل "أوقاف الإسكندرية" يجتمع بمديري الإدارات لتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية بحضور قيادات المديرية ورؤساء الأقسام بشأن عقد دروس اللغة العربية والإنجليزية بمراحل التعليم المختلفة لرفع العبء عن أولياء الأمور.

ووجه بضرورة التعايش مع الواقع المجتمعي، حيث ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في هذه المرحلة الذي يمر بها العالم، حفاظا على المال العام ولتقديم الخدمة فيما ينفع وما تحتاج إليه الضرورة المجتمعية، وفي إطار التشجيع والتحفيز للعناصر المتميزة إداريا والمخلصة في عملها في عملها قام بتكريم عبده نجم (الموارد البشرية بإدارة شرق) والسيد إبراهيم (الموارد البشرية بإدارة الرمل) وذلك بجائزة تقديرية وتخصيص مكافأة مالية تشجيعاً للآخرين.

كما أكد ضرورة المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة بالمساجد والتأكد من تواجد العاملين بها في أوقات عملهم، مؤكدا أن المساجد والمنابر خطاً أحمر ولا يسمح لغير المختصين باعتلائها.