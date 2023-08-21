وفاة مسن يونانى أثناء محاولة إنقاذ حيواناته من الحريق

كتبت: هناء أبو العز

لقى مسن مصرعه في حريق إحدى الغابات باليونان مختنقًا من الدخان، أثناء محاولة إنقاذ حيواناته من الحريق.

وتوفى راعى الغنم والذى يبلغ من العمر 80 عامًا، في حريق كبير بالقرب من أثينا، وأكدت فرقة الإطفاء، في تصريحات لقناة ERT أن القتيل كان راعياً أراد إنقاذ حيواناته من النيران، وأغمي عليه في سحب الدخان واختنق.

واندلع الحريق الكبير ليلة الاثنين من سبب غير معروف من قبل وانتشر بسرعة بسبب الرياح العاصفة ، وفي الصباح ، تم إخلاء بلدة باراليا سارانتي الشاطئية كإجراء احترازي.

وفي ضوء حرائق الغابات الجديدة في شمال شرق اليونان ، أرسل الاتحاد الأوروبي طائرتين لمكافحة الحرائق من قاعدة في قبرص، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية يانيز لينارتشيتش إن فريقًا رومانيًا مكونًا من 56 رجل إطفاء وعشر مركبات سيصل إلى منطقة ألكسندروبوليس بالقرب من الحدود التركية.

وفي غضون ذلك، تم السيطرة على الحرائق إلى حد كبير، ولكن ليس بشكل كامل ، ولا تزال خطيرة، وتم إخلاء ثماني قرى بالفعل نتيجة الحرائق في الكسندروبوليس.

وفي إشارة إلى حرائق الغابات ، قال لينارتشيتش إن اليونان تشهد حاليًا أسوأ أشهر ارتفاع درجات الحرارة منذ عام 2008 .

وبالنسبة للعديد من مناطق البلاد ، يعلن الدفاع المدني حاليًا من أعلى مستوى إلى أعلى مستوى لخطر حرائق الغابات، وويشمل ذلك أيضًا منطقة أتيكا ، حيث تقع العاصمة أثينا ، وكذلك المناطق المجاورة، وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في ERT: "الريح هي أكبر عدو لنا".

كما جفت النباتات بسبب عدم هطول الأمطار في بعض المناطق المتضررة منذ شهور، وإذا اشتعلت النيران في النباتات والأشجار ، فإن الرياح تدفع اللهب إلى الأمام بسرعة كبيرة بحيث يصعب على رجال الإطفاء في البداية.

ويواصل خبراء الأرصاد الجوية توقع الطقس الحار والجاف حتى يوم الجمعة ، مما يعني أن خطر نشوب حريق سيستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع.

وشهدت اليونان الشهر الماضي أكبر موجة حارة لشهر يوليو مع درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن. ونتيجة لذلك اندلعت حرائق عديدة، ودمر حريق ما يقرب من 17770 هكتارًا من الأراضي في جنوب جزيرة رودس السياحية الشهيرة في غضون عشرة أيام . كان لا بد من إجلاء حوالي 20 ألف شخص.