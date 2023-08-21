أصدرت سلطات الحماية المدنية اليونانية اليوم الاثنين، أوامر بإجلاء 12 مجمعًا سكنيا بسبب حرائق الغابات المستمرة لليوم الثالث على التوالي في شمال شرق البلاد.
ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن بيان السلطات أنها حثت باقي السكان على البقاء في منازلهم بسبب انتشار الدخان حيث تم إعلان المنطقة رسميًا في حالة الطوارئ.
وذكرت الصحيفة أن اندلاع حريق غابات يستمر دون رادع لليوم الثالث على التوالي بالقرب من بلدة ألكساندروبولي في شمال شرق اليونان، حيث تم تحديد الجبهات الأكثر تحديًا في نيبسا ودوريكو والمنطقة الواقعة بين أمفيتيريتي ومايسترو، فيما تمكنت فرق مكافحة الحرائق من السيطرة الجزئية على ألسنة اللهب في أبالوس ومايستروس وأفانتاس.
وانخرطت أطقم الإطفاء اليوم الاثنين، في معركة لوقف تقدم الحريق نحو حديقة داديا الوطنية، التي تعرضت لأضرار كبيرة من حرائق الغابات العام الماضي، وعلى الرغم من أن الرياح في المنطقة ليست قوية كما كانت أمس الأحد، إلا أن هبوب رياح قوية متقطعة لا تزال قائمة.
وفى وقت سابق، أخلت السلطات اليونانية، خمس قرى أخرى بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، حيث أدى حريق غابات كبير إلى تدمير العديد من المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب ما أوردت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف رجال الإطفاء أو السكان جراء حريق الغابة بالقرب من بلدة "ألكسندروبولي"، والذي أدى إلى إخلاء ثماني قرى أخرى السبت.
وانتشرت النيران بفعل الرياح القوية، وحذرت سلطات الحماية المدنية اليونانية من خطر اندلاع حريق شديد الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا وأجزاء أخرى من جنوب اليونان.
ويكافح نحو 200 من رجال الإطفاء بمساعدة 16 طائرة للسيطرة على الحريق.
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