اليوم السابع
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وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لنواب ومديرى عموم بشركات القطاع

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:39 ص
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لنواب ومديرى عموم بشركات القطاع المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت -مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب ومديري عموم للشئون الإدارية ومديراً عاماً للموارد البشرية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم..
 
المحاسب خالد أحمد عبد العزيز متولى - نائباً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بقطاع البترول.
 
محمد عبد المعز الشعراوي محمد نصار - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بدر الدين للبترول.
 
محمد مصطفى محمد سيد - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.
 
سارة محمد سعيد زعلوك - مديراً عاماً للموارد البشرية بشركة مصر للصيانة صان مصر).
 
محمد ممدوح محمد رشاد عزمي - مديراً عاماً للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت).
 
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