هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شمال غرب اللاذقية بسوريا

دمشق (أ ش أ)

أعلن المركز الوطنى السورى للزلازل اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب اللاذقية بـ 28 كم.

وذكر المركز فى بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزة وقعت في الساعة الـ 46: 8 صباحا بتوقيت سوريا في شمال غرب اللاذقية على خط الطول 35.583، وخط العرض 35.721، وعلى عمق 5 كم.

ويوم الجمعة الماضى، أعلن المركز السورى للزلازل تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت شدتها بين 1.5 و 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الرصد التابعة له سجلت هزتين في لواء إسكندرون بقوة 3.0 و 1.8 درجة على مقياس ريختر، وهزة وسط تركيا بقوة 3.8 درجة، وهزة شمال اللاذقية بـ 36 كيلومتراً بقوة 2.0 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 32 كيلومترا وبقوة 1.5 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن بداية شهر أغسطس الحالى أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانى "أوتشا" يواصل توفير المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، مشيراً إلى وصول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من المنظمة الدولية للهجرة قادمة عبر معبر باب السلام.