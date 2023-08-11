وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ - أن محطات الشبكة للرصد الزلزالي سجلت 9 هزات أرضية، منها هزة في جنوب غرب طرطوس 22 كيلو متراً بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، وهزة غرب طرطوس 112 كيلو مترا بقوة 2.0 درجة، وهزة شرق تركيا بقوة 3.3 درجات، وهزة شرق تركيا شمال الحسكة بـ 187 كيلو متراً بقوة 4.1 درجات، وهزة شديدة شرق تركيا شمال شرق حلب بـ 280 كيلو متراً بقوة 5.2 درجات.



وأضاف المركز إنه تم تسجيل هزة شمال غرب قبرص بـ 237 كيلو متراً بقوة 4.1 درجات، وهزة جنوب غرب تدمر بـ 21 كيلو متراً وبقوة 2.4 درجة، وهزة غرب جنوب غرب اللاذقية بـ 109 كيلو مترات بقوة 2.1 درجة، وهزة شمال غرب إدلب بـ 54 كيلو متراً وبقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر.