نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد الطرق والمحاور الرئيسية بالتل الكبير والقصاصين

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

أحري المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية اليوم الاثنين؛ للوقوف على المناطق المقترحة للرصف ذات الكثافة المرورية العالية والأكثر احتياجًا بمركزي ومدينتي التل الكبير والقصاصين، والجاري إدراجها في الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق بالمحافظة للعام المالي 2023/ 2024.

وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري، معاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، ورئيس مركز ومدينة القصاصين.

وتفقد "عصام" شارع أحمد عرابي بداية من طريق بر أيمن ترعة السويس ووصولًا لمحطة معالجة الصرف الصحي بالتل الكبير، والذي يبلغ طوله حوالي 2.5 كيلو متر.

ووجَّه عصام بدراسة رفع كفاءة المسطح الأخضر، والذي يربط بين شارع أحمد عرابي وطريق الخدمة علاوة على بحث ودراسة رصف الشوارع الجانبية بالإنترلوك؛ وذلك بعد التأكد من ترفيق الشوارع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتلا ذلك، تفقد طريق الكورنيش بتل البلد بداية من المركز الطبي حتى ميدان الفدائي بطول 1.7 كيلو متر.

ثم قام عصام بتفقد طريق المجزر الآلي بداية من كوبري الرشاح "مصرف الوادي" حتى طريق تل الصغير بطول حوالي 2 كيلومتر.

وفي نهاية الجولة، تفقد "عصام" منطقة شارع ترعة الصندوق التابعة لمركز ومدينة القصاصين؛ وذلك لدراسة مقترح إنشاء حديقة عامة مفتوحة؛ من أجل زيادة الرقعة الخضراء ضمن خطة المحافظة لاختيار أفضل الأماكن بكافة مراكز ومدن المحافظة لإقامة حدائق عامة.

ومن الجدير ذكره، أن اللواء حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد وجه مساء الأربعاء الماضي، بضرورة الدراسة الميدانية للمناطق المقترحة للرصف وذلك قبل إقرارها في الخطة الاستثمارية، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة المرورية العالية والتي تخدم كثافات عالية من المواطنين والتجمعات السكانية؛ وذلك من أجل تسهيل وتيسير الحركة المرورية واستيعاب الزيادة السكانية وتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

مشددًا على البدء الفوري برصف الطرق الرئيسية التي تربط المراكز والمدن ومن ثم الطرق الرابطة بين القرى الرئيسية والمراكز والمدن، ثم الطرق التي تربط التوابع بالقرى الرئيسية.

كما وجه بشارة بضرورة وضع اللوحات والعلامات الإرشادية على الطرق عقب الانتهاء من رصفها، مع التأكيد على عمل حواجز خرسانية على جانب الطرق والمحاور التي بها منحنيات خطرة خاصة على جوانب الترع؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.