محافظ الإسماعيلية يناقش مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ترسيخ مبادئ المواطنة

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عصر اليوم الاثنين، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضي عطاالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس إبراهيم زكريا رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

تأتي تلك الزيارة على هامش الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم؛ بمناسبة تجديد ورفع كفاءة الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، ومناقشة دور الكنيسة والمؤسسات الدينية في ترسيخ مبادئ المواطنة لدى المصريين مسلمين وأقباط.

وخلال اللقاء، أشار "بشارة" إلى دور رجال الدين الهام في حثِّ المواطنين على العمل الجاد لبناء الأوطان؛ فيجب أن تتكاتف جميع المؤسسات للارتقاء بمصر لأنها تستحق منا ذلك.

مضيفًا أن المحافظة دائمًا تولي اهتمامًا للمؤسسات الدينية؛ من جانب الاهتمام بالكنائس و ما تقوم به من توعية و أنشطة خدمية ، وكذلك تيسير عمل القوافل الدعوية الأزهرية.

واختُتِم اللقاء بالتأكيد على أن الهيئة الإنجيلية شريك في للتحالف الوطني، وتسعى دائمًا للدخول في مشروعات متنوعة كمشروع زراعة حوالي 500 فدانًا؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي للمصريين.

ختامًا وجَّه "أعضاء الطائفة الإنجيلية" الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مُعبِّرين عن سعادتهم بوجودهم على أرض محافظة الإسماعيلية.