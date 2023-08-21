مصرع فتاة تعمل سائقة توك توك في حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت فتاة مصرعها دهسًا، وذلك خلال عملها على توك توك بعدما اصطدم بها جرار زراعي ودهس المركبة التي تقودها، وهي بداخله وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين، بوقوع حادث اصطدام جرار زراعي بتوك توك تقوده فتاة على طريق الحجايزة الواصل بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث إلى لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى "شهد.ع"، مقيمة بقرية كفر سعد دائرة مركز السنبلاوين.

وتبين أنه أثناء سير المتوفية بتوك توك قيادتها على طريق الحجايزة تصادف مرور جرار زراعي ودهس التوك توك دون قصد منه مما تسبب في وقوع الحادث ووفاتها.

وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين، وضبط السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال عبدالرحمن عفت، أحد أبناء قرية كفر سعد أن المتوفية شهد كانت تعمل على التوك توك وذلك بعد مرض والدها وقيامها بتوفير نفقات الانفاق على اسرتها.

وأضاف أن الجميع يشهد بحسن خلقها وطيبتها وابتسامتها، مؤكدًا أنها كانت تتعامل بحسن خلق مع من يركب معها، وسرد "عفت" موقفًا للطالبة المتوفية قائلًا:"كانت بـ100 راجل ولما تلاقيك واقف على الطريق تقف تشوفك عاوز حاجة وحاجات كتير حلوة طبعًا بس هي راحت لمكان احسن بكتير من الدنيا واللي فيها".

وتابع :" تحس لما تشوفها أن الدنيا بخير ومهما كانت ظروفك صعبة والدنيا ضيفة عليك بس فيها امل كنت ممكن تشوف ده في صبرها واجتهادها وحبها لابيها ووالدتها".