اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:27 م
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ضبط المتهمين بقتل عامل في تجدد خلافات بين مواطنين بالدقهلية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:18 م
ضبط المتهمين بقتل عامل في تجدد خلافات بين مواطنين بالدقهلية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز  - له معلومات جنائية) مُصاب برش خرطوش بالصدر، وتوفـى عقب وصوله.
 
بالفحص وسؤال شقيقه قرر قيام (عاملين – لهما معلومات جنائية -  مقيمان بدائرة المركز)، بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاه شقيقه كانت بحوزة أحدهما، فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما والمجنى عليه لخلافات سابقة بينهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، كما أرشد أحدهما عن (السلاح المستخدم - طلقات من ذات العيار)
 
 

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