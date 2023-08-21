مش معابد وبس.. أفواج سياحية للاستمتاع بالنيل ومشاهدة الغروب أعلى جبل القرنة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تجذب نسمات نهر النيل وسط الأقصر ، الأفواج السياحية من حول العالم للإستمتاع على طريقتهم الخاصة فى رحلات الفلوكة النيلية المبهجة، وأصبحت الرحلة النيلية لا غنى عنها فى قائمة زيارات الأفواج القادمة من حول العالم فى الموسم الصيفى بمصر.

ورصد "اليوم السابع" حالة الاستمتاع الكبيرة للأفواج السياحية من الأسر والعائلات فى قلب الرحلات النيلية المميزة التي تقدم لهم بهجة وفرصة لالتقاط الصور التذكارية، حيث تزداد الطلبات على الرحلات النيلية فى الفترات المسائية مع قرب غروب الشمس ليستمتع السياح بنمسات نهر النيل ومشهد غروب الشمس الساحر غرباً أعلى جبل القرنة الأشهر فى الأقصر.

ومن جانبه يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إن الأقصر تشهد حالة من الإقبال السياحى الغير مسبوق فى الموسم الصيفى الحالى، وأدت زيادة الطلب من السياح من دول أوروبا وآسيا والأمريكتين على زيارة الأقصر فى تلاحم للموسم الشتوي الماضي مع الموسم الصيفي لتستمر حركة الزيارات السياحية بهذا المشهد المبهر فى شتى أرجاء الأقصر.

وأوضح، إنه من المتوقع أن يكون الموسم الشتوى المقبل الذي يبدأ بعد شهور قليلة الأفضل فى تاريخ الأقصر بعد وصول نسب الحجوزات على الفنادق والمراكب النيلية لمعدل كبير يصل لأكثر من 95% من الحجوزات التي لا تزال مفتوحة أمام الجميع من حول العالم.

وعن الجنسيات الأجنبية التي تزور مصر فى تلك الفترة الصيفية ويتحدون حرارة الطقس بعمل حالة من الرواج السياحية فى كافة الأرجاء، يوجد زيارات مميزة وبصورة كبيرة هذا العام من الأسبان الذين يأتون فى مقدمة السياح والدول الإسكندنافية ومجموعات من ألمانيا وإيطاليا ومقدونيا والمجر والسويد وإنجلترا، بجانب دول شرق آسيا من اليابان والصين والهند وإندونيسيا، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية.