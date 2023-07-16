مدير معابد الكرنك يكشف لأول مرة ترجمة لوحة الملك سيتي الثانى.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك وسط مدينة الأقصر، لأول مرة عن ترجمة لوحة الملك سيتي الثاني الموجودة على المرسى أمام الواجهة الرئيسية لمجموعة معابد الكرنك، حيث إنها عبارة عن لوحة من حجر الكوارتز الأحمر بإرتفاع 2 متر تقريباً وعرض حوالي 1.15 متر وسمك حوالي 45 سم، وهي في حالة جيدة من الحفظ.

ويضيف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، إنه يظهر فى اللوحة من أعلي تمثيل للملك سيتي الثاني أمام المعبود ٱمون يقدم إنائي النو ( اواني تقديم النبيذ الأحمر ) علي اليمين، ويقدم الشعلة أو البخور علي اليسار، ثم مجموعة من أسماء وألقاب الملك سيتي الثاني مكررة، ثم بعد ذلك النص التالي:- (السطر الأول - عنخ حور كا نخت مري رع نبتي مكي كمت - اللقب الحوري الحياة لحورس الثور القوي محبوب المعبود رع، اللقب النبتي المنتسب للمعبودتين حامي مصر - السطر الثاني - وعف خاسوت ، حور نوب عا نخت ام خاسوت نب - الذي يخضع ( قاهر ) البلاد الأجنبية ( لقب حورس الذهبي ) حور الذهبي عظيم القوة في كل البلاد - السطر الثالث - نسو بيتي نب تاوي اسم الملك سيتي الثاني ( وسر خبرو رع مري امون ) ، سا رع نب خعو ( سيتي مرنبتاح ) - ( لقب النسو بيتي ) المنتسب لرمزي الشمال والجنوب سيد الارضين ( اسم الملك سيتي) = قوية هي أشكال المعبود رع محبوب المعبود آمون ، ( لقب السا رع ) ابن الشمس سيد كل التيجان ( اسم الملك سيتي) = المنتسب للمعبود ست محبوب المعبود بتاح).

وأوضح الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إنه تشمل ترجمة اللوحه مايلي:- (السطر الرابع - اير منو اف أن ايت اف أمن رع نسوت نترو خنتي ايبت سوت - قام بتشييد مجموعة من الآثار الي ابيه امون رع سيد كل الآلهة الكائن في ايبت سوت ( اسم معبد الكرنك) - السطر الخامس - مي رع أن اف قني إر رسيت نخت إر محيت - مثل رع له ، شجاع ( في ) الجنوب قوي ( في ) الشمال - السطر السادس - نسو بيتي نب تاوي اسم الملك سيتي الثاني ( وسر خبرو رع مري امون ) ، سا رع نب خعو ( سيتي مرنبتاح ) - المنتسب لرمزي الشمال والجنوب سيد الارضين ( اسم الملك سيتي) ، ابن الشمس سيد كل التيجان ( اسم الملك سيتي) - السطر السابع والاخير - دي عنخ جد واس مي رع جت سبي نحح مري أمن رع حر إيب واست - ليعطي الحياة والثبات والازدهار مثل رع الي أبد الابدين محبوب امون رع الموجود / الكائن في وسط مدينة طيبة).