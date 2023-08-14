الانتهاء من تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ1061 مواطنا بمنطقة الحسنة وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قدمت قافلة طبية وصلت لمركز الحسنة بوسط سيناء خدمات الكشف والعلاج لعدد 1061 حالة مرضية من ابناء القري والمدينة.

قال سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، ان القافلة وصلت دعما من الدولة لأهالى وسط سيناء بتوفير خدمات صحية مجانية بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض، ووصل عدد الكشف الطبي للمرضى إلى حوالي أكثر 1061 حالة، قام 9 أطباء بمباشرة الكشف عليهم.

وأضاف انه إلى جانب الأطباء البشريين رافق القافلة فريق من الأطباء البيطريين لتقديم الخدمات للمزارعين مربى الأغنام والماشية، وقدموا 64 كشفا، بالإضافة إلى التحاليل وصرف العلاج المجانى.

وسبق وأعلن سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، الانتهاء من إزاحة كافة التلال الرملية المتحركة من على مسار الطريق الرابط بين مدينة الحسنة وقريتي المنبطح والقسيمة، بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة تغير الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح.

وأشار إلى أن حملات إزاحة الرمال مستمرة باستخدام معدات تم دفعها من مجلس مدينة الحسنة، وتقوم بتمشيط الطرق بالكامل وإزالة أي تجمعات من الرمال عليها، وذلك منعًا لوقوع حوادث وحفاظًا على البنية الأساسية لشبكة الطرق.

أضاف أن حملات النظافة ورفع التراكمات من شوارع وأحياء مدينة الحسنة مستمرة أيضًا، وتم تكثيف أعمال النظافة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة من الشوارع والأحياء المدينة بشكل دوري خاصة خلال فصل الصيف، وذلك برفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بأحياء مختلفة بمدينة الحسنة، وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة.

وشهد مركز الحسنة بوسط سيناء، أعمال رصف الطرق بتجمع 6 أكتوبر التابع لقرية المنبطح ، وافتتاح خط إنتاج جديد بمصنع اسمنت الأبيض بوسط سيناء.