محافظ الوادي الجديد يطلق مبادرة لدعم الكوادر الطبية بالمحافظة بحضور نقيب التمريض

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، "الاحتفالية السنوية للتمريض" التي نظّمتها النقابة العامة للتمريض بالمحافظة؛ بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ وأعضاء النقابة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأطقم التمريض ومسئولي القطاع الصحي، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتضمن الحفل عرضًا عن أنشطة نقابة التمريض في مصر، وخلال كلمتها، أعربت نقيب التمريض عن سعادتها لتواجدها بالوادي الجديد ضمن خطة النقابة للوصول لطواقم التمريض بكافة محافظات الجمهورية؛ للارتقاء بهذه المنظومة وتطويرها في ظل دعم القيادة السياسية.

من جانبه قدّم المحافظ الترحيب لضيوف المحافظة، ودعا لإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة التمريض؛ لتدريب المتميزين من طواقم التمريض بكبرى المستشفيات والمعاهد الصحية بالقاهرة؛ سعيًا لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتأهيل كوادر طبية متميزة، كما دعا لدراسة إمكانية إضافة شعبة للتمريض ضمن تخصصات المعهد الفني الصحي بالداخلة. ولفت المحافظ أنه جاري التنسيق لإنشاء "نادي للتمريض" بالتعاون مع النقابة، داعيًا لإطلاق يوم للتمريض المصري من المحافظة؛ لتكريم نماذج المهنة المشرّفة.

و شهد الحفل تبادل الدروع بين المحافظة والنقابة، وتكريم النقابة لأعضاء هيئة التمريض وشهداء مهنة التمريض بالمحافظة، وعددٍ من المسئولين بالقطاع الطبي بالمحافظة.