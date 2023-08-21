محافظ الغربية يلتقي رئيس جهاز التعمير ويناقش المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

الغربية عادل ضرة

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بمقر وزارة الإسكان، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة آخر مستجدات ونسب تنفيذ المشروعات المكلف بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي في مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحداث تنمية شاملة بالقرى المصرية. حيث تناول اللقاء وضع جدول زمني لإنهاء كافة المشروعات على الوجه الأمثل لدخولها الخدمة.

وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها جهاز التعمير إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية البيطرية، إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، الكبارى، المنشآت الصحية، نقاط الإسعاف، ومنشآت التضامن الاجتماعى، مشروعات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق بالإضافة إلى مشروعات إنشاء العمارات السكنية للمواطنين .

وفي السياق ذاته ناقش المحافظ مستجدات الأعمال بمشروعات الجهاز بالمحافظة(رصف وتأهيل وتطوير كورنيش مدخل قرية محلة أبو علي، تطوير البنية التحتية لمساكن الأوقاف بالعجيزي، تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي، توسعة كوبري سكة المحلة بمدينة طنطا، توسعة كوبري الطريق الزراعي بقحافة بمدينة طنطا، مجزر شوني)

مشيرا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الكامل وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في هذه المشروعات مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها خلال جدول زمني محدد تمهيدا لدخولها الخدمه لارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

ومن جانبه، وجه رئيس جهاز التعمير الشكر لمحافظ الغربية على متابعته المستمرة للمشروعات، مشيدًا بالتعاون البناء بين محافظة الغربية وجهاز التعمير، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطني الغربية.