اليوم السابع
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ضبط 3567 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 09:13 م
ضبط 3567 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية سولار - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3567 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات قبل بيعهم بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة. وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين بدائرة مركز زفتي، ضمت طارق عبد الرحمن شعيب، والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين.
 
وتم ضبط محطه تموين سيارات لقيام مسئول المحطة بتجميع مواد بترولية من السولار بكميه وقدرها 3567 لتر  بغرض الاتجار بتلك الكمية فى السوق السوداء.
 
 وضبط 200 علبة سجائر بداخل أحد المحال لقيام مسئول المحل بحجبها وإمتناعه عن البيع لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار.

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محافظة الغربية

تموين الغربية

زفتي

سولار



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