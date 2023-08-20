وفد "حياة كريمة" في زيارة للغرفة التجارية بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، رافقه جلال الطاهر نائب أول، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين الصندوق وصابر همام عضو مجلس الإدارة، وفدًا من مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وضم وفد "حياة كريمة"، كلا من العميد ممدوح فوزى، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق محافظة الاسماعيلية، محمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، محمد مصباح المسئول الإعلامى.

خلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المشترك فى سبيل خدمة المواطن الإسمعلاوى.

من جانبه أكد اكرم الشافعى، أن الدولة المصرية تستهدف الإرتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، من صحة وتعليم وسياحة وزراعة ورى وصناعة وغيرها من مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادى.

أضاف سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية، أن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفذها الحكومة بكل سرعة وقوة دون أى تهاون، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة ساهمت وتساهم فى سد الفجوة التنموية بين القرى والإستثمار فى العنصر البشرى.

وأضاف أمين الصندوق، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت منذ الإعلان عنها فى تحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وهو ما يدل على أن جميع فئات المجتمع تسعى لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الهدف التنموى والاقتصادى منها.

فيما أكد وفد حياة كريمة على حرصهم على تحقيق إنجازات ملموسة فى الشارع الاسماعيلى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.