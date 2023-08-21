اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:06 م
متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن الدكتور حسام عبد الغفار
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي، وقال: إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن التكليف إجراء تقوم به الدولة لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفًا أن التوزيع يكون بناء على الأعلى مجموعًا، وبعد انتهاء حركة التكليف والتوزيع وفقًا المجموعة، نصل لمرحلة لأصحاب الأعذار، الذين لديهم موانع ما، وهي معترف بها، والتي تسمح التقدم لحركة التكليف على الموقع الالكتروني.
 
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أنه يوجد عجز في الأطباء البشريين، وهذا ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.
 
وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، أن الفيروسات تتحور باستمرار، واللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لفيروس كورونا، مضيفًا: "لم يثبت حتى اللحظة وجود إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في مصر حتى الآن".
 

وزارة الصحة

متحدث الصحة

فيروس كورونا

لقاحات كورونا



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يشارك فى الجلسة الختامية للعمل الصحى بمجموعة الـ20 فى الهند

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:04 م

وزير الصحة يدعو إلى زيادة مصادر تمويل البرامج الصحية المخصصة لمواجهة الجوائح

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:23 م

وزارة الصحة تكشف تفاصيل منظومة إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء.. حسام عبد الغفار: لدينا 251 مركز فحص للعاملين بالمجال على مستوى الجمهورية.. ويوجه بالانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:00 ص

وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي التعاون في تصنيع الأدوية واللقاحات والسياحة الصحية

السبت، 19 أغسطس 2023 10:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة