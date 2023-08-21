مبادرة 100 مليون صحة تقدم مليونا و84 ألفا و241 خدمة لأهالى المنيا

حققت المبادرات الرئاسية طفرة كبيرة فى القرى الأكثر احتياجا، سواء المبادرات الخدمية مثل حياة كريمة، أو المبادرات الخاصة بالزراعة أو التجميل، وفى مقدمتها مبادرة مليون صحة، التى تجوب قرى محافظة المنيا شمالا وجنوبا لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين فى مختلف الأماكن توفيرا على المواطنين.

قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم مليون و84 ألفا و241 خدمة ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا منذ انطلاقها يوم 25 يونيو حتى الأن واضاف وكيل الوزارة أن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الصحة العامة لـ 88 ألفا و108 مواطنين بالإضافة إلى فحص 1214 طفلا، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة.

وتم تطعيم 321 ألفا و697 طفلا ضمن اعمال المسح الميدانى للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى فى مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وقال وكيل الوزارة أن الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية قامت بتقديم 623 ألفا و297 خدمة خدمه طبية للمنتفعات بالإضافة إلى تقديم 35 ألفا و736 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

ولفت إلى أن مراقبة الأغذية قدمت 13 ألفا و760خدمة من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك ؛ وقدمت صحة البيئة 429 خدمة من المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.

وأوضح وكيل الوزارة قائلا أن المبادرة مستمرة فى تقديم الخدمة الطبية، للمواطنين وقد تم المرور والمتابعة لـ 9 مستشفيات عامة ومركزى ورمد وصدر وحميات على مستوى مدن ومراكز محافظة المنيا ومتابعة تشكيل جهاز ولجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ومتابعة خطط واعمال الصيانة، بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الطوارئ الخاصة بكل منشأة وعمل مناورات على خطة الطوارئ ومتابعة اعمال الكهرباء وغرف المولدات ومتابعة وسائل الحماية المدنية كطفايات الحريق ومتابعة سجلات الصيانة ومتابعة اسطح المستشفيات والحرص على خلوها من الاشياء القابلة للاشتعال فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ليس هذا فقط بل نفذت المديرية 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر يوليو الماضى، قرية نزلة البدرمان وقرية طوخ بمركز ديرمواس، قرية شارونة وقرية قرارة بمركز مغاغة، السلطان حسن واسمنت بأبو قرقاص، البراجيل بمركز ملوى، وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألفا و663 حالة تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 869 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لعدد 27 حالة؛ وأشعة سينية لعدد 34 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 605 مترددين وتحويل داخلى لعدد 777 حالة وتحويل للمستشفى عدد 266 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 900 متردد.