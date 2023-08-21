لو عندك فرح وعايزة تخسى 7 كيلو فى أسبوع.. استشارى تغذية يحذر من خطورته

كتبت إيناس البنا

قد تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات عند قدوم مناسبة زفاف أو أي مناسبة طارئة إلى حيلة فقدان الوزن السريع الذى قد يصل في كثير من الأحيان إلى العديد من الكيلوجرامات قد تصل إلى 7 كيلو.

وعلى الرغم من انتشار العديد من الأنظمة الغذائية التي تعتمد على فكرة نزول الوزن السريع في فترة قليلة إلا أن ذلك لها الكثير من الصحية على جسمك.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية أن فقدان الوزن السريع الذى قد يصل في كثير من الأحيان إلى 7 كيلو جرامات قد يكون مناسب لحضور حفل زفاف أو مناسبة معينة ولكنه غير صحى تمامًا.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجسم يفقد الكثير من المياه في البداية سريعًا في أول أسبوع ثم يتم استعادة ما فقده مره أخرى، ما يؤثر على كفاءة عمل الجسم.

وأوضح أن أفضل معدل لفقدان الوزن في الأسبوع يتراوح من كيلو ونص إلى 2 كيلو ما يعادل 6 إلى 8 كيلو في الشهر وهو المعدل الصحى الذى يضمن معه فقدان الوزن والحفاظ على الصحى معا.

وينضح الطبيب ينصح بالتركيز على البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والخضروات لفقدان الوزن، ثم أضف الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة للكربوهيدرات والألياف، من ناحية أخرى، يتم التقليل من النشويات المكررة والسكريات المضافة.

إلى جانب النظام الغذائي الصحى يجب ممارسة الرياضة المنتظمة كل أسبوع بما يعادل 30 دقيقة يوميا، سواء في ممارسة تمارين الكارديو أو المشى، أو من خلال تغير عاداتك اليومية مثلا صعود الدرج أو ركن سيارتك بعيدا والمشى لفترة التحرك من مكتبك أثناء ساعات العمل لدقائق وممارسة تمارين الإطالة في الصباح وفي منتصف النهار وقبل النوم