كل ما تريد معرفته عن تسمم فيتامين "د" والأعراض المصاحبة

كتبت فاطمة ياسر

إصابة الشخص بتسمم فيتامين د، حالة يصاب بها البعض الذين يتناولون مكمل هذا الفيتامين دون متابعة الطبيب، ووفقا لموقع "webmed" سنتعرف علي كل ما يخص هذا الأمر. ما هو تسمم فيتامين "د"؟ حالة يتعرض لها الشخص الذي يفرط في تناول فيتامين "د" دون الإشراف الطبي ودون إجراء أي فحوصات للتعرف علي نسبته في الدم. كيف يحدث تسمم فيتامين د؟ تحدث معظم حالات التسمم بفيتامين "د" بسبب جرعات مكملات غير مناسبة وأخطاء في تحديد النسبة الوصفات الطبية.

من هم الذين يحتاجون لجرعات فيتامين "د"؟

الأشخاص الذين يعانون من انخفاض أو نقص فيتامين "د" قد يحتاجون إلى تناول مستويات أعلى بكثير من الحد الأعلى الآمن للوصول إلى مستوياته المثلى والحفاظ عليها. ما هي أعراض تسمم فيتامين د؟ - ارتفاع نسبته في الدم، فقد يكون تجاوز 100 نانوجرام لكل مليلتر.

- فرط كالسيوم الدم، ترتبط أعراض التسمم بفيتامين د بشكل أساسي بفرط كالسيوم الدم.

- القيء والغثيان.

-الإمساك وآلام المعدة.

-التعب والدوخة والهلوسة والارتباك.

- فقدان الشهية.

- التبول المفرط.

- حصوات الكلى وإصابات الكلى وحتى الفشل الكلوي.

- ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب.