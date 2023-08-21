كل ما تريد معرفته عن أسباب حدوث البثور داخل الفم.. وطرق علاجها

كتبت ميرفت رشاد

البثور داخل الفم شائعة وغير ضارة عادة، قد تظهر على شكل نتوءات وردية - حمراء، أو نتوءات برأس أبيض رمادي، اعتمادًا على السبب وقد تكون البثور بدون أعراض أو مؤلمة للغاية، يمكن أن تظهر على الشفاه أو اللثة أو الخدين أو سقف الفم أو قاع الفم أو اللسان، وإليك الأسباب الأكثر شيوعًا للبثور داخل الفم وكيفية علاجها والوقاية منها، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

ما الأسباب الأكثر شيوعًا لبثور الفم؟

القروح القلاعية

تظهر في أي مكان من الداخل من الخدين والشفتين واللثة واللسان، تبدو مثل النتوءات الوردية ذات الرؤوس البيضاء التي يمكن أن تكون منفردة أو في مجموعات،تشمل أسباب تقرحات آفة الإجهاد، والوراثة، والإصابة، والتهيج من بعض الأطعمة أو المشروبات، ونظام المناعة، والتغيرات في الهرمونات، ونقص الفيتامينات، ومشاكل المعدة، والتدخين، إنها ليست معدية، لكن يمكن أن تستغرق أسابيع للشفاء.

القروح الباردة

تظهر عادة على الشفتين واللثة وسقف الفم واللسان، تتشابه في مظهرها مع قرح الفم ، لكنها دائمًا ما تكون مؤلمة، تعد الإصابة بفيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1) السبب الرئيسي لقرح البرد ، ولكن في بعض الأحيان تسبب العدوى بفيروس الهربس البسيط ، قد يستغرق حلها أسابيع، وستكون معديًا حتى تلتئم. يعاني العديد من الفاشيات المتكررة التي قد يسبقها الإحساس بالوخز أو الحرقان مصحوبة بحمى وقشعريرة.

السرطانات

قد يظهر كقرحة غير منتظمة الشكل أو نتوء وردي مع أو بدون قمة بيضاء في أي مكان داخل الفم، قد يعاني المرضى أيضًا من فقدان الوزن وصعوبة الأكل أو البلع وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة، يمكن أن يتسبب التدخين والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري في الإصابة بسرطان الفم.

القيلة المخاطية

تظهر على شكل نتوءات بيضاء على الخدين أو اللسان أو اللثة أو أرضية الفم، عادة ما تكون بدون أعراض. تحدث بسبب التدخين أو الإصابة التي تؤدي إلى انسداد الغدد اللعابية.

البثور

تبدو وكأنها نتوءات وردية اللون مع قمة بيضاء، يمكن أن تظهر في أي مكان في الفم وعادة ما تكون بدون أعراض. الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري تسبب الثآليل.

خيارات العلاج

قروح كانكر:

غالبًا ما يتم حلها بدون علاج ، تتكون الرعاية الداعمة من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، أو هلام التخدير الموضعي ، أو الستيرويدات الموضعية.

القروح الباردة

يمكن الشفاء دون علاج، لكن العلاج سيمنحك حلاً أسرع، يشمل العلاج الأدوية المضادة للفيروسات التي تُصرف دون وصفة طبية عند تفشي المرض، لا تقبل أي شخص ولا تشاركه الطعام والشراب والأواني والأطباق، يمكن أن يساعد جل التخدير الموضعي أو مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

إصابات جرحية

عادة ما يشفي من تلقاء نفسه، يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية وكمادات الثلج في تخفيف الألم من الأفضل تجنب الأطعمة أو المشروبات التي قد تهيج المنطقة المفتوحة ، مثل الأطعمة الحارة أو الحمضيات.

سرطان

يتطلب العلاج من قبل طبيب الأورام، اعتمادًا على نوع السرطان ومدى انتشاره ، تشمل خيارات العلاج الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاع.

القيلة المخاطية

لا تحتاج إلى علاج لأنها تحل من تلقاء نفسها. إذا كنت تريد حلًا أسرع ، يمكن لطبيبك معالجته بالجراحة أو العلاج بالتبريد أو الليزر.

البثور

يمكن أن تحل دون علاج، يتضمن الحل الأسرع الجراحة أو العلاج بالتبريد من قبل طبيبك..