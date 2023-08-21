وأوضحت السلطات - وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، أن الحريق اندلع بعد ظهر يوم السبت الماضي في مخيم للنازحين المنكوبين من الفيضانات التي اجتاحت قريتي "بوشوشو" و"نياموكوبي" بمنطقة "كاليهي" في إقليم كيفو الجنوبي خلال شهر مايو الماضي.

وأشار مسئولون محليون، خلال تفقدهم للمخيم المنكوب، إلى أن الحادث تسبب في تشريد أكثر من 400 شخص من منكوبي الفيضانات التي اجتاحت منطقة "كاليهي".

وناشد مسئول المجتمع المدني في "كاليهي" ديلفن بريمبي، حكومة كينشاسا والجهات الإنسانية الفاعلة إلى التدخل العاجل لمساعدة هؤلاء الضحايا.

وقال بريمبي: "نطلب من الحكومة الإقليمية والمركزية (في كينشاسا) وكذلك العاملين في المجال الإنساني الاستمرار في مساعدة أشقائنا المتضررين من الكارثة"، معربا عن خالص تعازيه لمنكوبي هذا الحادث.

ولم تكشف السلطات في الكونغو الديمقراطية حتى الآن عن أسباب اندلاع هذا الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن فيضانات عارمة ضربت قرى منطقة "كاليهي" بإقليم كيفو الجنوبي شرقي الكونغو الديمقراطية في شهر مايو الماضي؛ مما أدى لمقتل أكثر من 400 شخص وجرف العديد من منازل سكان هذه المنطقة وتشريد المئات.



