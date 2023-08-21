قافلة بيطرية مجانية لمناظرة وعلاج رؤوس الماشية بقرية دندرة فى قنا

قنا صاير سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة 765 رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، و علاج 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، 10 رؤوس ماشية تناسلية، و علاج 50 رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة 5 رؤوس ماشية، هذا بالاضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، وكذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.