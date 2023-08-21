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فرار 6 أشخاص من مركز احتجاز إدارى بعد اندلاع حريق بجنوب فرنسا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:04 م
فرار 6 أشخاص من مركز احتجاز إدارى بعد اندلاع حريق بجنوب فرنسا حريق ارشيفي
كتبت: هناء أبو العز

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اندلع حريق عمدا في مركز احتجاز إداري (سي آر إيه) في مدينة نيم بإقليم "جارد" بجنوب فرنسا من قبل أشخاص محتجزين بعد انقطاع التيار الكهربائي.
 
وقالت نقابة تحالف الشرطة - في بيان حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - إن انقطاع التيار الكهربائي حدث في مركز الاحتجاز الإداري بنيم الساعة 10 مساء والسبب سيتم تحديده، لم يعمل مولد الكهرباء ما تسبب في بقاء المركز لساعات طويلة في الظلام.
 
وأضافت النقابة أن العديد من المعتقلين استغلوا الظلام لإشعال النيران في "ثلاث مناطق" داخل مركز الاحتجاز ثم فر عدد منهم، موضحة أنه تم إجلاء 11 معتقلا إلى مشفى "نيم" بسبب الاختناق من دخان الحريق. 
 
ومن جانبها، أكدت "سيسيل جينساك" المدعية العامة في مدينة "نيم" بجنوب فرنسا أن "ستة أشخاص مطلوبين لاستغلالهم التشويش الذي أحدثته النيران للفرار" ولكن "لا أحد منهم مسجل بملف إرهابي أو مقلق".
 
وتابعت ، أن التحقيقات الجنائية جارية لتحديد هوية مرتكبي الأضرار التي لحقت بالمركز والعثور على الأشخاص الذين كانوا في وضع إقامة غير شرعية لأجانب كانت السلطة الإدارية تنفذ إجراءات من أجل إعادتهم إلى وطنهم الأصلي.
 
يذكر أن مراكز الاحتجاز الإداري هو مكان يحتجز به المهاجرون قبل ترحيلهم من البلاد.
 
 

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