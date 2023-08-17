فرنسا.. اجتماع خلية إدارة الأزمة لبحث سبل مواجهة موجة الحر الشديد

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قررت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، عقد اجتماع لخلية إدارة الازمة مساء اليوم /الخميس/ لبحث سبل مواجهة موجة الحر الشديد التى تضرب البلاد، حيث تم وضع سبعة أقاليم فى فرنسا فى حالة إنذار "برتقالي".

ففى ظل فترة موجة الحر التى تشهدها البلاد حاليا، قررت رئيسة وزراء فرنسا عقد اجتماع خلية لادارة الأزمة يضم الوزارات المعنية من بينها الداخلية و التحول البيئى والطاقة والصحة والتضامن وأيضا وزارة الزراعة، وذلك لبحث سبل مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لما أفاد به مجلس الوزراء.



كما من المنتظر أن يحضر عدد من المحافظين ورؤساء الخدمات التابعة للأقاليم المعنية والتى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة.



ومن المتوقع أن تشهد فرنسا "أيام الأكثر حرارة فى صيف 2023" خلال الأيام المقبلة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، حيث وضعت اليوم /الخميس/ سبعة أقاليم فى حالة "إنذار برتقالي" لمواجهة موجة الحر الشديد ومنها أقاليم "إين" و"إزار" و"رون" و"سافوا" و"سافوا العليا" و"لاوار العليا" فى الجنوب الشرقى للبلاد وأيضا فى "لوار" (وسط شرق فرنسا)، هذا بالاضافة إلى وضع 47 مناطق أخرى فى حالة تأهب باللون الأصفر.



ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة التى تبلغ حاليا نحو 35 درجة مئوية فى "أوكسيتاني" فى الجنوب، و"بروفانس" (جنوب شرق) لتصل إلى 40 درجة مئوية يوم /الأحد/ المقبل فى ظل موجة الحر هذه والتى متوقع أن تصل ذروتها الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.