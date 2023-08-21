ضبط 116 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، بالاشتراك مع مباحث التموين وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمه والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات ضبط سيارة محمله بعدد 58 شيكاره دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركز الدلنجات وكذلك ضبط 48 شيكارة دقيق مدعم أخرى داخل مطحن ومعمل دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى وفقا للجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.