اليوم السابع
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ضبط عامل متهم بالاعتداء على سائق خلال مشاجرة بأبو النمرس

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:28 ص
ضبط عامل متهم بالاعتداء على سائق خلال مشاجرة بأبو النمرس ضبط عامل متهم بالاعتداء على سائق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بالاعتداء على سائق بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما على أجرة التوصيل  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين عامل وسائق، بسبب الخلاف على أجرة التوصيل، مما دفع العامل للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وإصابته. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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