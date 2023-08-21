اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بكفر الشيخ

الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:32 م
ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية وبحوزته كمية من الحشيش والهيروين، بمدينة كفرالشيخ، فتم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام" م.ا.ل 25سنة،  عاطل، مقيم بدائرة قسم أول كفرالشيخ، وسبق اتهامه فى عدد من القضايا، بالترويج للمخدرات، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على كمية من الحشيش والهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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