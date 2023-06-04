ضبط 22 طن قمح فى مصنع أعلاف وسيارة نقل بمدينة كفرالشيخ

تمكن رجال مباحث التموين في كفر الشيخ، رئيس مباحث التموين من ضبط كمية من القمح فى أحد مصانع الإعلاف بمدينة كفر الشيخ، لخلطها واستخدامها فى صناعة أعلاف لتغذية الأسماك ومخالفة القانون وأهمية الحفاظ على المحصول الاستراتيجي، إضافة ضبط كمية أخرى بكمين القرضا.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت حملة التموين مصنع الأعلاف ملك م.س. وعثرت بحوزته على 12,660طن أقماح، و550 كيلو أعلاف مخلوطة بأقماح، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وكما ضبطت مباحث التموين، "م. ع. س"، 42 سنة سائق سيارة نقل، مقيم بمدينة بيلا، وبحوزته 10 أطنان قمح، أثناء محاولة مروره بكمين القرضا طريق كفر الشيخ طنطا، تم التحفظ على المضبوطات بمطحن كفر الشيخ، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.