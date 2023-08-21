زاهى حواس يعلن أمام 2000 أمريكى بمتحف Bowers موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتى

كتب محمد أسعد

قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" إن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" يهتم بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

وأكد "حواس" أن مصر سوف تفتتح قريبا أضخم مشروع أثري سياحي في القرن 21 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.

وأوضح "حواس" أن الجنس الأسود ليس له علاقة بتاريخ مصر وشرح بالأدلة أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر.

وأعلن "حواس" أن العام القادم هو عام الاكتشافات الأثرية وسوف يعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.

وجاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها حواس بمتحف "بور" بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرها 2000 شخص داخل وخارج المتحف.