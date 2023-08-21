رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور عبدالناصر الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية لجان امتحانات الشهادة الثانوية، لمتابعة سير امتحانات الطلاب للدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، فقد أدى طلاب القسمين الأدبي والعلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم لجنة أولى، والحديث لجنة ثانية.

وتفقد الشهاوي، لجنة كفر الشيخ الثانوي بنين، والتي تحتوي علي 12 لجنة منها 6 لجان للقسم العلمي و6 لجان للقسم الأدبي، وتضم اللجنة معها طلاب معهد كفرالشيخ النموذجي، ولجان معهد روينه، ومسير الثانوي بنين، وتعقد اللجنة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، هذا وتأتي جولة رئيس المنطقة للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان، مؤكداً عدم تلقي غرفة العمليات شكاوى، ولم ترصد مخالفات.

ونوه رئيس المنطقة خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، بما يحقق لهم كافة سبل الراحة والتركيز، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص الدكتور "شهاوي" على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الاسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال الأمن وكذا أعضاء المتابعة الميدانية بداخل هذه اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

كما شدد رئيس المنطقة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.