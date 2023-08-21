رئيس جنوب أفريقيا عن قمة "بريكس": لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالميّة

كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

أعلن رئيس جنوب إفريقيا ، سيريل رامابوزا، أنّ بلاده "لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة" في قمّة بريكس المقرر عقدها غدا الثلاثاء تُعقد في سياق من الانقسامات على الساحة الدوليّة تُغذّيها الحرب في أوكرانيا.

وقال رامابوزا في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة: "لن ننجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة، بلدنا ملتزم سياسة عدم الانحياز".

وأضاف رامابوزا "لقد قاومنا الضغوط الهادفة إلى جعلنا ننحاز إلى أيّ من القوى العالميّة أو إلى أي من كتل الدول المؤثرة".

وشدد رامابوزا على أنه في عالم يزداد تعقيدا وانقساما بسبب الاستقطاب المتزايد في المعسكرات المتنافسة، تفكر مجموعة بريكس في الترحيب بأعضاء جدد لتوسيع نفوذها.

وأكد أن "جنوب إفريقيا تؤيّد توسيع تشكيلة مجموعة بريكس" لتضمّ دولًا "تتشارك الرغبة في أن يكون هناك نظام عالمي أكثر توازنا".

وتستضيف جوهانسبرج غدا الثلاثاء، قمة بريكس فى دورتها الـ15، في الفترة 22 - 24 أغسطس الجاري. وتم دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها، بحسب وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وسيحضر قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر الفيديو.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما أعلنت مؤخرا 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.