رئيس جامعة سوهاج يشارك بفعاليات ورشة العمل التعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر

شارك الدكتور حسان النعمانى القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بفعاليات ورشة العمل التعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر التى افتتحها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، وذلك تحت عنوان "برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن الوزارات المصرية، ولفيف من رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والكوادر الحكومية فى القطاعين الحكومى والخاص، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وقال الدكتور حسان النعمانى، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى أكد خلال كلمته على أهمية هذه الورشة والتى تأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، التى تهدف إلى تفعيل دور التعليم العالى والبحث العلمى فى بناء التنمية الشاملة، حيث أن البرنامج يشمل تقديم منح لتطوير قدرات الكوادر البشرية فى القطاع الحكومى والخاص تتفق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، ويستهدف البرنامج تقديم 700 منحة دراسية للشباب المصرى من المجتمعات الأكثر احتياجًا للحصول على درجات جامعية فى مصر، و500 منحة تدريب قصيرة المدى فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية لكوادر القطاعين الحكومى والخاص، و60 درجة ماجستير لبناء كوادر لقادة المستقبل فى القطاع الحكومى المصرى، 50 منحة لدراسة ما بعد الدكتوراه فى الولايات المتحدة الأمريكية لبناء كوادر لقادة المستقبل فى القطاع الحكومى المصرى.

وأضاف "النعمانى"، أن فعاليات الورشه تضمنت عدة جلسات منها التعريف ببرنامج رواد وعلماء مصر، استعراض نتائج التحليل القطاعى للبرنامج، جلسات نقاش حول القطاعات ذات الاولوية للهيئات الحكومية، وأيضاً حول برامج بناء القدرات المستهدفة للهيئات الحكومية، كما تضمنت ورشة العمل عرضًا تقديميًا حول نموذج "إبداء الاهتمام"، وهو شرط أساسى لإتاحة طلبات انضمام الجهات الحكومية للمشاركة فى البرنامج.