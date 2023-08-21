رئيس الحكومة العراقية يوجه بضرورة تقديم الدعم اللازم لضحايا جريمة حلبجة

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أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، الأحد، توجيهًا للحكومة العراقية بضرورة تقديم الرعاية الكاملة لضحايا جريمة حلبجة، التى تعرضت لقصف كيماوى عام 1988 على أيدى النظام السابق.



وذكر المكتب الإعلامى للسوداني، فى بيان ورد لـ (السومرية) نيوز، أن رئيس الوزراء "استقبل المواطن شاهو حسين قادر، أحد ضحايا جريمة حلبجة، بحضور عضوة مجلس النواب سروة عبد الواحد، حيث وصل المواطن إلى العاصمة بغداد، قادماً من مدينة حلبجة فى إقليم كردستان العراق بواسطة كرسى متحرك، لنقل معاناة أهالى المدينة".



ورحّب السودانى بـ"المواطن، معبّراً عن اعتزازه وتقديره لهذه المدينة المضحية، التى تعرّضت لجريمة وحشية نفذها النظام السابق بأسلحة كيماوية، وتسببت بمئات الآلاف من الضحايا".



ووجّه رئيس الوزراء العراقي، بـ"تقديم كل الدعم والإسناد لأهالى مدينة حلبجة، وإرسال وفد طبى لمعاينة الحالات السرطانية التى يعانى منها عدد كبير من المرضى، وتقديم كشف بالأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية بغرض تأمينها لهم".